Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать ботов, продающих личные данные россиян

Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать боты, которые собирают персональные данные россиян из утекших и открытых баз данных ведомств и компаний, а потом продают их. Об этом сообщает «Коммерсант».

В Роскомнадзоре изданию пояснили, что создание таких ботов нарушает законодательство о защите персональных данных, а их использование — права субъектов данных. Для поиска владельцев ботов ведомство обратилось в правоохранительные органы.

По оценке экспертов, годовая маржа ботов может составлять 200 миллионов рублей. «Глаз Бога» — один из самых популярных подобных ботов — 6 марта был отключен от всех агрегаторов платежей, пишет «Коммерсант».

Если боты получили данные о людях из закрытых источников и без согласия, их администраторам может грозить административная или даже уголовная ответственность, заявил партнер юридической компании A.T. Legal Александр Павловский. Об уголовной ответственности может идти речь, если опубликованные данные касаются частной жизни.

Зимой 2021 года, во время протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального, Telegram отчитался о блокировке телеграм-каналов с личными данными силовиков, судей и протестующих. Также Telegram блокировал каналы с личными данными силовиков во время протестов в Беларуси в 2020 году.