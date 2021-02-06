Павел Дуров заявил о блокировке телеграм-каналов с личными данными силовиков и судей из-за Apple

Telegram заблокировал каналы, где публикуются домашние адреса и телефонные номера российских судей, сотрудников правоохранительных органов и СМИ. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, в комментариях к записям главного из подобных каналов — — звучали призывы к насилию над силовиками, судьями и журналистами.

Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию. Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением.

Однако, по словам Дурова, из-за существования таких каналов Apple уже больше недели не дает одобрения на выход экстренного обновления Telegram для iOS. Поэтому 5 февраля мессенджер принял решение заблокировать «проблемные каналы» с личными данными.

Также Telegram заблокировал каналы, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в России.

Дуров призвал авторов публичных телеграм-каналов не распространять призывы к насилию и личные данные других людей.

23 и 31 января в десятках городов России прошли массовые протесты против заключения под стражу оппозиционера Алексея Навального, которого обвинили в нарушении обязанностей условно осужденного по делу «Ив Роше». 2 февраля, после того, как Навальному заменили условный срок на реальный и назначили 2 года и 8 месяцев колонии, на улицы вышли жители Москвы и Петербурга.

Во время протестов в Беларуси осенью 2020 года Павел Дуров заявил, что Apple потребовала от Telegram заблокировать каналы с личными данными белорусских силовиков. В Apple ответили, что просили удалить лишь конкретные посты, раскрывающие чьи-либо данные без согласия этих людей.

Павел Дуров часто критикует Apple — в том числе из-за сбора в 30% для разработчиков в App Store. В июле 2020 года Telegram подал жалобу на комиссию магазина в регулирующие органы Евросоюза.