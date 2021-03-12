Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал крупнейшего бота для поиска по базам данных. Создатели бота перезапустили его через час

Администрация мессенджера Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировала бота «Глаз Бога», который искал информацию о людях по базам данных. На это обратил внимание телеграм-канал «Утечки информации».

Для поиска информации «Глаз Бога» использовал как открытые базы, так и базы, нелегально утекшие в интернет.

Менее чем через час после блокировки бот «Глаз Бога» стал доступен по новому адресу.

Одновременно администрация Telegram заблокировала другие крупные боты — «Архангел» и Smart_SearchBot, которые производили поиск по имени и номеру телефона, а также Mailsearchbot, специализировавшийся на почтовых адресах.

Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать ботов 9 марта — из-за того, что они нарушают законодательство о персональных данных. Для поиска владельцев ботов РКН обратился в правоохранительные органы.

Стоимость разового получения информации от бота начинается от 60 рублей. Эксперты «Коммерсанта» оценивали годовую маржу крупнейших ботов рынка в 200 миллионов рублей.