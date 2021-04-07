Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском домой к администратору телеграм-канала «Глаз Бога». Об этом сообщает проект «Сетевые свободы».

Как рассказал адвокат Федор Сирош, сейчас силовики ломают дверь в квартиру.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор обратился в правоохранительные органы для поиска администратора канала.

«Глаз Бога» — крупнейший телеграм-канал для поиска информации о людях по базам данных. Он использует как открытые источники, так и базы, нелегально утекшие в интернет.

В начале марта Роскомнадзор потребовал от администрации Telegram заблокировать «Глаз Бога» и несколько других аналогичных ботов — из-за того, что они нарушают законодательство о персональных данных. Уже через час после блокировки «Глаз Бога» стал доступен по новому адресу.