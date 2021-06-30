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Бывшего режиссера ютьюб-канала «Навальный LIVE» Алексея Яковлева задержали в самолете в аэропорту Шереметьево

Источник: Открытые медиа

Полиция задержала бывшего режиссера эфира ютьюб-канала «Навальный LIVE» Алексея Яковлева в самолете в аэропорту Шереметьево, когда его рейс приземлился в Москве.

Яковлев сообщил «Открытым медиа», что его увезли на допрос в Следственный комитет по делу о мошенничестве, которое возбудили в отношении политика Алексея Навального. Режиссер рассказал, что ранее следователь звонил ему и вызывал на допрос, но он отказался принимать повестку по телефону.

29 декабря 2020 года Следственный комитет возбудил в отношении Алексея Навального уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, политик потратил на личные цели часть из 588 миллионов рублей, которые собрали в качестве пожертвований для некоммерческих организаций, связанных с ним. В мае соратников Навального массово вызывали на допрос в СК.

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