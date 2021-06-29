Минтранс США предложил запретить продавать авиабилеты между США и Беларусью

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Министерство транспорта США предложило запретить продавать билеты на авиарейсы между США и Беларусью, в том числе на рейсы с пересадкой, говорится в заявлении ведомства.

Так министерство предложило ответить на в Минске, после которой белорусский КГБ задержал оппозиционного журналиста, бывшего главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, гражданку РФ Софью Сапегу.

В Минтрансе США считают, что ограничение полетов между США и Беларусью отвечает интересам американских властей.

Общественное обсуждение предложения министерства продлится до 1 июля.

После экстренной посадки самолета Ryanair в Минске власти США среди прочего приостановили договор о воздушном сообщении с Беларусью, который разрешал авиакомпаниям двух стран совершать рейсы между ними.

Лидеры Евросоюза из-за принудительной посадки самолета запретили всем белорусским авиакомпаниям летать в ЕС и рекомендовали европейским авиаперевозчикам отказаться от полетов над белорусской территорией.

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