Зеленский допустил проведение референдума по разрыву отношений с Донбассом

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Президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение референдума по вопросу Донбасса в случае, если урегулирования конфликта в регионе не удастся достичь другими способами. Об этом он заявил на телеканале «1+1», передает «Интерфакс-Украина».

Что касается альтернативных планов. План «Б» — мы в нем, я считаю, находимся. А те, кто предлагают, например, стену как план «Б» или план «С» — неважно — стену в любом формате … Стена — это полное расторжение отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины.

Зеленский заявил, что «минские соглашения» изначально были «еле живыми». По его словам, это единственный документ по урегулированию ситуации в Донбассе, и от него не стоит отказываться, но нужно искать и другие пути решения конфликта.

Я считаю, встреча с президентом России и встреча моя с президентом США может предоставить другую повестку решения этих вопросов.

В марте 2021 года на фоне обострения конфликта в Донбассе Россия нарастила военное присутствие у границ Украины. По оценке США, там оказалось сконцентрировано больше войск, чем в 2014 году. Киев называл это «игрой мускулами», Москва — военными учениями. В конце апреля Сергей Шойгу объявил о возвращении войск с учений на юге России в места постоянной дислокации.

Владимир Зеленский говорил, что Джо Байден «должен сделать больше», чтобы сдержать Россию и помочь завершить конфликт в Донбассе. Он также не раз просил американского президента о встрече. В частности, перед переговорами Байдена и Путина 16 июня Зеленский заявил, что готов встретиться с лидером США «в любой момент и в любой точке планеты». После этого Байден пригласил его посетить Вашингтон в июле.

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