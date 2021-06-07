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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios призвал президента США Джо Байдена встретиться с ним до 16 июня, когда в швейцарской Женеве пройдет российско-американский саммит. Зеленский сказал, что готов к встрече с Байденом «в любой момент и в любой точке планеты».

Украинский президент отметил, что администрация президента США не уведомила его о том, что Байден откажется от санкций против оператора газопровода «Северный поток — 2». По словам Зеленского, он узнал об этом из прессы.

США решили не вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода «Северный поток — 2» и его управляющего директора Маттиаса Варнига, чтобы не портить отношения с Германией. При этом 21 мая США включили в санкционный список 13 судов, связанных со строительством «Северного потока — 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что США продолжают выступать против запуска газопровода.

Зеленский считает, что российский газопровод угрожает национальной безопасности Украины, а США — единственная сила, способная остановить Россию.

[«Северный поток — 2»] — это оружие, настоящее оружие… в руках Российской Федерации. Трудно понять, что патроны к этому оружию может предоставить такая великая страна, как Соединенные Штаты.

Источник Axios в Белом доме сообщил, что администрация Байдена собиралась устроить встречу с президентом Украины перед саммитом в Женеве, но отказалась от этой идеи после того, как Зеленский решил сменить руководство «Нафтогаза». В США опасаются, что так украинский президент отступает от своих усилий по борьбе с коррупцией.

4 июня президент России Владимир Путин сообщил, что «успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода „Северный поток — 2“», а работа по второй нитке продолжается.

Саммит с участием Джо Байдена и Владимира Путина пройдет 16 июня в Женеве. Два президента собираются обсудить перспективы отношений России и США, борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

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