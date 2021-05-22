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США включили в санкционный список 13 судов, связанных со строительством «Северного потока — 2».

Под санкции попали «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев».

Санкции также наложены на четыре организации — «Мортранссервис», ФГБК «Морская спасательная служба», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд и «Коксохимтрарс». Последняя уже была в санкционных списках с 2016 года за оказание транспортных услуг в Крыму.

При этом США не стали накладывать ограничения на оператора «Северного потока — 2», компанию Nord Stream AG 2.

США решили не накладывать санкции против оператора строительства газопровода и его управляющего директора Маттиаса Варнига, чтобы не портить отношения с Германией. При этом на недавней встрече госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД Германии Хайко Маасом Блинкен подчеркнул, что США продолжают выступать против запуска «Северного потока — 2».

Издание Politico писало, что хотя США понимают, что уже не смогут остановить строительство газопровода, с помощью новых санкций в Вашингтоне надеются замедлить его до осенних выборов в Германии. На них может победить партия «Зеленые», которая выступает против запуска газопровода.

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