Лидеры стран ЕС отклонили предложение Меркель и Макрона провести саммит с Путиным

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Лидеры стран-членов Евросоюза не смогли договориться о проведении саммита с участием президента России Владимира Путина, устроить который предложили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом заявила сама Меркель, передает Reuters.

«Это была очень обстоятельная и непростая дискуссия. Мы еще раз определились, при каких условиях мы готовы работать и более тесно взаимодействовать с Россией. <…> Сегодня не было достигнуто договоренности о немедленной встрече лидеров», — сказала Меркель 24 июня, после первого дня двухдневного саммита лидеров ЕС.

По информации Bloomberg, около 12 стран ЕС выступили против саммита с Путиным, раскритиковав либо саму идею подобной встречи, либо то, что она была выдвинута в последний момент перед саммитом лидеров ЕС. Среди тех, кто выступил против, были руководители Румынии, Эстонии, Латвии и Нидерландов.

Президент Румынии Клаус Йоханнис выразил мнение, что обсуждать саммит с Россией еще рано. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что была удивлена, вообще увидев этот вопрос в повестке. Премьер Латвии Артурс Кришьянис Кариньш заявил, что «Кремль не понимает уступок, Кремль понимает политику силы».

Саммиты Россия — ЕС регулярно проводились с 1995 года. Они прекратились после присоединения Крыма к России в 2014 году.

23 июня источники Financial Times сообщили, что Меркель предложила пригласить Путина на саммит с лидерами стран Евросоюза, ее инициативу поддержал Макрон. Они выступили за более тесное взаимодействие с Россией после того, как Путин провел встречу с президентом США Джо Байденом в Женеве 16 июня.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег