Премьер-министр Нидерландов отказался участвовать в саммите глав ЕС с Путиным. Провести его предложили Германия и Франция

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступил против инициативы Германии и Франции пригласить президента России Владимира Путина на саммит с лидерами стран Евросоюза. Об этом сообщает нидерландский телеканал NOS со ссылкой на AFP.

Рютте заявил, что он не будет участвовать в саммите с Путиным из-за над Донбассом в 2014 году, большинство погибших пассажиров которого были гражданами Нидерландов.

При этом Рютте заявил, что не против, если переговоры с Путиным будут проводить главы руководящих органов Евросоюза — председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также против саммита лидеров ЕС с Путиным выступили Польша, Литва, Латвия и Эстония.

23 июня источники Financial Times сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить Путина на саммит с лидерами стран Евросоюза, ее инициативу поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. По информации Financial Times, Меркель и Макрон считают нужным развивать более тесное взаимодействие ЕС с Россией.

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