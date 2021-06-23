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Financial Times: Меркель и Макрон предложили пригласить Путина на встречу с лидерами ЕС — впервые с 2014 года

Источник: The Financial Times

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила рассмотреть вопрос о приглашении президента России Владимира Путина на саммит с лидерами Евросоюза. Эту инициативу поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщили источники Financial Times.

Издание отмечает, что Путина не приглашали на саммиты Евросоюза после присоединения Крыма к России в 2014 году.

По словам собеседников Financial Times, Германия и Франция призвали ЕС выработать стратегию по более тесному взаимодействию с Россией. Образцом для начала этого процесса Берлин считает российско-американский саммит, на котором Путин встретился с президентом США Джо Байденом.

По информации Financial Times, послы Германии и Франции озвучили предложение по поводу контактов с Москвой на заседании комитета постоянных представителей ЕС, которое прошло в Брюсселе 23 июня. Оно стало неожиданностью для других европейских стран. Один из дипломатов ЕС заявил изданию, что инициатива вызвала критику, поскольку была озвучена «в последний момент» — накануне саммита лидеров Евросоюза 24-25 июня.

Предлагаемый новый формат отношений с Москвой, вероятно, вызовет тревогу у некоторых стран-членов ЕС, таких как страны Балтии и Польша, которые соседствуют с Россией и поддерживают более жесткую линию во взаимодействии с Кремлем (англ. яз.).

The Financial Times

16 июня Владимир Путин и Джо Байден провели в Женеве первую встречу в ранге лидеров России и США. Президенты договорились, в частности, о возвращении послов и о совместных консультациях по кибербезопасности.

Встреча Путина и Байдена

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