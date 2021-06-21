Байден признал: Америка превратится в радиоактивный пепел в случае войны Как «Вести недели» оценивают итоги встречи президентов России и США. Кратчайший пересказ
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Главный результат — Россия и США заговорили на языке равных. Важнейшее событие для человечества: две самых мощных ядерных державы после многолетней неопределенности наконец-то выступили с четким заявлением — в ядерной войне не может быть победителей. Оказывается, и Америка превратится в радиоактивный пепел в случае войны, Байден признал это. Это победа русского оружия. США проделали большой путь в переоценке России — от региональной державы в 2014-м до великой в 2021-м. Золотой век любой империи конечен: Байден хочет сохранить доминирование, а Путин понимает, что мир меняется. Налицо были культурные различия — американский индивидуализм в Женеве выпирал, Байден заставлял себя ждать, самоутверждался длиной автомобиля, на пресс-конференции отвечал только на согласованные вопросы. Путин ждать себя не заставлял, подробно отвечал журналистам, в том числе американским, вел себя уважительно — но не в ущерб твердости. На пороге виллы не стал первым протягивать руку, дал возможность Байдену выбрать комфортную для него с учетом пандемии форму приветствия. Путин сказал о Байдене добрые человеческие слова, а Байден себе такого позволить не может — а ведь это и есть настоящая, а не показушная сила.
Фото: «Россия 24» / Youtube