«Исключить попадание». ФСБ показала видео предупредительной стрельбы по британскому эсминцу в Черном море

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видеозапись инцидента с британским эсминцем «Дефендер», который 23 июня прошел рядом с побережьем Крыма в Черном море.

Видео длится шесть минут. Оно снято из корабля пограничной службы ФСБ. На видео российские пограничники предупреждают британский эсминец о входе в территориальные воды РФ и требуют изменить курс, угрожая в противном случае открыть артиллерийский огонь.

Затем пограничники предупреждают о выполнении предупредительной стрельбы. Перед стрельбой на видео слышен приказ «Выполнить предупредительную стрельбу по курсу „Дефендера“. Исключить попадание в „Дефендер“».

Ранее британская телерадиокорпорация «Би-би-си» показала репортаж своего корреспондента с борта «Дефендера», на котором слышна предупредительная стрельба российской береговой охраны.

Минобороны России 23 июня заявило, что британский эсминец нарушил российскую границу в Черном море у мыса Фиолент в Крыму.

По информации Минобороны, корабль российской береговой охраны открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М выполнил «предупредительное бомбометание» по курсу эсминца, после чего тот покинул российские территориальные воды.

Минобороны Великобритании отрицало, что по курсу эсминца были сброшены бомбы. Оно утверждало, что корабль находился в украинских территориальных водах и не нарушал международного права. Из-за инцидента британского посла в Москве вызвали в МИД РФ.

Что произошло в Черном море

Россия заявила, что британский эсминец нарушил границу у берегов Крыма — и его встретили «предупредительным бомбометанием» Британцы ответили, что никаких бомб не было

Что произошло в Черном море

Россия заявила, что британский эсминец нарушил границу у берегов Крыма — и его встретили «предупредительным бомбометанием» Британцы ответили, что никаких бомб не было

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