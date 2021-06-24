Опубликовано видео с борта британского эсминца у берегов Крыма. На нем слышно предупредительную стрельбу российской береговой охраны

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«Би-би-си» показала репортаж своего корреспондента с борта британского эсминца «Дефендер», который 23 июня прошел рядом с побережьем Крыма в Черном море.

На видео сняты российские корабли береговой охраны и самолеты, которые встретили и сопроводили эсминец, а также слышна предупредительная стрельба. В репортаже звучит фрагмент переговоров британцев с российскими моряками, которые предупреждают, что откроют огонь, если эсминец не сменит курс.

BBC journalist reports from British warship as Russia «fires warning shots» — BBC News BBC News

Минобороны России 23 июня заявило, что британский эсминец нарушил границу в Черном море у мыса Фиолент в Крыму. Корабль российской береговой охраны открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М, как утверждает Минобороны, выполнил «предупредительное бомбометание» по курсу эсминца. После этого британский корабль покинул российские территориальные воды, заявили российские военные.

Министерство обороны Великобритании отрицает, что по курсу эсминца были сброшены бомбы. Оно утверждает, что корабль находился в украинских территориальных водах и не нарушал международного права. Как заявили британские военные, россияне в это время проводили в том же районе учения со стрельбой, о чем был заранее предупрежден экипаж эсминца.

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