«Уровень антител никакого значения не имеет». Глава департамента здравоохранения Москвы заявил о необходимости повторной вакцинации через полгода

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В самое ближайшее время в Москве будет запущена повторная вакцинация от коронавируса. Об этом заявил глава городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Повторную прививку, по словам Хрипуна, следует делать через 6 месяцев после первого курса вакцинации.

«Уровень антител никакого значения не имеет, он через 6 месяцев такой, который как раз требует ревакцинации… Логика всех событий развития эпидемии к этому подталкивает, я имею в виду нормативное регулирование ревакцинации», — цитирует РИА Новости заявление Хрипуна.

Законодательные вопросы повторной вакцинации, по словам главы департамента здравоохранения, будут урегулированы в Москве «через несколько дней».

О повторной вакцинации через полгода после первой прививки ранее говорил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «В период эпидемического подъема это нужно будет делать через шесть месяцев — как переболевшим, так и вакцинированным ранее», — сказал Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24» 21 июня. В более спокойной ситуации, по словам министра, вакцинацию нужно будет проводить раз в 12 месяцев.

В России с начала июня резко выросло число новых случаев коронавирусной инфекции. Из-за этого власти многих регионов объявили обязательную вакцинацию. Так, например, в Москве и Московской области прививки от коронавируса должны иметь 60% работников сфер услуг, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих.

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