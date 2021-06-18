Земфира потребовала от Евгения Гришковца полтора миллиона рублей. Он назвал ее «наркоманкой» в эфире «Дождя»

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Певица Земфира подала иск о защите чести и достоинства к писателю и музыканту Евгению Гришковцу. Земфира требует от него полтора миллиона рублей. Об этом со ссылкой на исковое заявление сообщает телеканал «Дождь», который привлечен по иску в качестве третьего лица.

Иск подан в Центральный районный суд Калининграда. Поводом для него стали высказывания Гришковца в эфире программы «Би Коз» на «Дожде». В выпуске от 27 мая Гришковец, комментируя новый альбом Земфиры «Бордерлайн», назвал певицу «наркоманкой», а ее песни — «наркоманскими».

Когда человек позволяет себе все, когда решает вопрос «я могу сделать все», я могу вытащить из себя все, что угодно, все без исключения: все мои наркотические кошмары и весь свой наркотический эгоизм и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего-нибудь <…> Она наркоманка и это наркоманские песни.

В иске говорится, что слова Гришковца «носят порочащий характер», «символизируют антисоциальное, антиобщественное поведение — наркоманию» и не соответствуют действительности, «поскольку нет достоверных доказательств, что певица Рамазанова З.Т. является „наркоманкой“».

Причиненный Земфире моральный вред выразился в «физических и нравственных страданиях, необходимостью оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми». «В результате Рамазанова З.Т. стала страдать бессонницей, появились нервные срывы», — сказано в иске.

Кроме компенсации в полтора миллиона рублей, Земфира потребовала обязать Гришковца опровергнуть его слова в эфире «Дождя».

Земфира выпустила альбом «Бордерлайн» в феврале 2021 года. Он стал седьмым полноформатным студийным альбомом певицы и первым за восемь лет.

Альбом «Бордерлайн»

выскажу мнение . неплохая новая Земфира . Лев Ганкин — об альбоме «Бордерлайн». Где проходит граница между искренней лирикой и продюсерским перфекционизмом?

Альбом «Бордерлайн»

выскажу мнение . неплохая новая Земфира . Лев Ганкин — об альбоме «Бордерлайн». Где проходит граница между искренней лирикой и продюсерским перфекционизмом?

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