В Женеве полиция изъяла у активистов реквизит для съемок фильма о Путине: матрешку с «аргентинским порошком» и банку с надписью «Новичок»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В Женеве перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена полиция изъяла реквизит у участников съемок фильма «о путешествии Путина из Дрездена в Гаагу». Об этом «МБХ медиа» сообщил главный редактор ютьюб-проекта «Europa Live» Дмитрий Тимофеев, для канала которого активисты снимали фильм.

В съемках участвовали двое выходцев из России с гражданством Германии и один гражданин РФ. Полицейские подошли к активистам, когда те припарковались на машине на одной из улиц Женевы.

«Обыскали машину и их лично, просмотрели отснятые видеоматериалы, изъяли маску Путина, используемую для акций, авоську с „подарками Байдену“: сувенирные деньги, банки с надписями , игрушечный пистолет, матрешку с — мукой, бутылку водки», — рассказал собеседник издания.

По словам Тимофеева, активисты не собирались проводить акции, а только «хотели снять человека в маске Путина на фоне заборов и колючей проволоки». Он отметил, что полиция объяснила свои действия тем, что активисты якобы везли некие флаги (Тимофеев это отрицает).

После обыска активистов отпустили, они планируют подавать жалобы на действия полицейских. Пока им не вернули реквизит для фильма, объяснив, что игрушечный пистолет и муку направили на экспертизу.

16 июня в Женеве проходит саммит с участием Владимира Путина и Джо Байдена. За день до этого, 15 июня, в городе провели митинг в поддержку российского политика Алексея Навального, который находится в колонии. Также на одной из улиц в Женеве появились три билборда с вопросами об отравлении оппозиционного политика. За несколько дней до саммита на этой же улице художник Джулиен Баро нарисовал граффити «Герой нового времени» с Навальным.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег