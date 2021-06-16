«Коммерсант» рассказал о планах правительства создать единую систему городских камер в России. На это потратят 250 миллиардов рублей

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В правительстве обсуждается разработка «Национальной платформы видеонаблюдения» — информационной системы для анализа видео со всех городских камер наблюдения в стране. Об этом рассказали источники «Коммерсанта».

На разработку платформы и установку камер планируется потратить 250 миллиардов рублей за пять лет. В качестве подрядчика по разработке рассматривается компания «Национальные технологии», которая на 49% принадлежит «Ростелекому» и на 51% — «Ростеху». Структуры «Ростеха» займутся аппаратной частью проекта, а «Ростелекома» — программной.

Планируется, что «Национальная платформа видеонаблюдения» станет составной частью обновленной системы «Безопасный город», заявила генеральный конструктор «Безопасного города» Оксана Якимюк.

«Национальная платформа видеонаблюдения» предполагает установку «умных камер», которые будут самостоятельно распознавать инциденты и отправлять видеопоток в центр обработки данных, сказал источник «Коммерсанта». Опрошенные изданием эксперты отметили, что бизнес уже использует камеры со встроенной аналитикой, но они дороже обычных в два-шесть раз.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев отметил, что объединение камер наблюдения в единую систему несет в себе риски в области информационной безопасности.

Логику государства, которое хочет иметь все данные под рукой, понять можно, но в случае утечки данных, будь то взлом или коррупционная составляющая, злоумышленник получит доступ к очень чувствительной информации

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