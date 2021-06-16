Комитет по здравоохранению Петербурга запретил журналистам задавать вопросы в профильном чате в WhatsApp. Они спросили о статистике по коронавирусу

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Утром 16 июня петербургские журналисты спросили пресс-секретаря городского комитета по здравоохранению Ольгу Рябинину о возросшем уровне госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Вопросы были заданы в чате в WhatsApp, который, как пишет петербургское издание «Бумага», был создан специально для общения представителей комитета по здравоохранению и журналистов.

«Планирует ли комздрав публиковать информацию по количеству госпитализаций с коронавирусом? Или отвечать на запросы СМИ? Или проводить пресс-конференцию по эпидемиологической ситуации?» — спросила в чате журналистка «РБК Петербург» Виктория Саитова. К ее вопросам присоединились журналистка «Новой газеты» Нина Петлянова, редактор «Бумаги» Евгений Антонов и корреспондент MR7 Галина Артеменко.

После этого пресс-секретарь комитета по здравоохранению изменила настройки чата, разрешив отправлять сообщения только администраторам, к которым журналисты не относятся. «Бумага» выложила скриншот чата.

Пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурге с начала июня почти не отвечает на запросы журналистов о ситуации с коронавирусом в городе, отмечает «Бумага».

Власти Петербурга с 2 июня не публикуют данные о числе госпитализированных с коронавирусом. По неофициальным данным «Фонтанки», 14 июня в городе были госпитализированы более 800 пациентов с коронавирусом. Это больше, чем на пике первой волны пандемии в июне 2020 года.

С 17 июня в Петербурге, где проходят матчи чемпионата Европы по футболу, вступят в силу новые коронавирусные ограничения. В городе приостановят работу фуд-кортов, ночную работу ресторанов (кроме обслуживания навынос), уменьшат наполняемость залов кинотеатров с 75% до 50%.

В России с начала июня резко выросла заболеваемость коронавирусом. В Москве из-за ухудшения эпидемиологической ситуации объявили 15-19 июня нерабочими днями и ввели обязательную вакцинацию для 60% работников ряда сфер, в том числе торговли и услуг.

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