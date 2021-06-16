Фонд защиты национальных ценностей потребовал признать «иностранным агентом» главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

потребовал признать «иностранным агентом» не только «Медиазону», но и отдельно главного редактора издания Сергея Смирнова. Об этом сообщила «Новая газета» со ссылкой на обращение президента фонда в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России. Текст обращения «Новой газете» передал сам Шугалей.

Среди аргументов в пользу признания Смирнова «иностранным агентом» упоминается то, что он проводил в регионах России семинары по судебной журналистике, попал под арест за ретвит в феврале 2021 года и «разместил на ресурсах „Медиазоны“ и на авторском телеграм-канале более 50 видео- и фотоматериалов о мероприятиях в поддержку А. Навального». Также в обращении сказано, что ранее Смирнов возглавлял московское отделение Национал-большевистской партии (признана экстремистской).

«Если я не прав, и в нашем обращении относительно „Медиазоны“ не найдут оснований для включения этого сетевого издания и Сергея Смирнова в реестр организаций и физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, я сам же первый публично извинюсь. Учредители издания могут привести аргументы и доказать, что это не так», — заявил Шугалей «Новой газете».

О том, что Фонд защиты национальных ценностей потребовал признать «Медиазону» «иностранным агентом», стало известно накануне. В тот же день комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России заявила, что получила данные об «Медиазоны» и передала их в «компетентные органы».

В апреле СМИ — «иностранным агентом» были признаны «Медуза» и «Первое антикоррупционное СМИ». «Медуза» после этого лишилась практически всех рекламных доходов и объявила сбор пожертвований.

В мае этот статус присвоили . Через месяц редакция объявила о закрытии издания, заявив, что статус «иноагента» разрушает его бизнес-модель, угрожает журналистам и мешает общаться с ньюсмейкерами.

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