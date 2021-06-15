Перейти к материалам

Стань агентом лета!

Комиссия Думы по делам об иностранном вмешательстве направила в «компетентные органы» сведения об иностранном финансировании «Медиазоны»

Источник: ТАСС

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России получила данные об иностранном финансировании «Медиазоны», сообщил ее глава Василий Пискарев.

Эти данные, по словам Пискарева, депутаты уже передали в «компетентные органы».

Представленная информация об участии издания в политической деятельности и получении финансирования из-за рубежа заслуживает внимания и направлена нами в компетентные государственные органы для рассмотрения и принятия предусмотренных законом мер.

Пискарев пояснил, что в комиссию поступило обращение от Фонда защиты национальных ценностей, который предложил включить «Медиазону» в реестр «иностранных агентов».

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов заявил, что даже если издание признают «иностранным агентом», оно продолжит работу. «Даже если признают, „Медиазона“ будет работать так же, как и раньше. Мы уверены, что наши читатели будут поддерживать и подписываться на регулярные пожертвования только сильнее, а само издание будет исполнять свою работу все лучше и лучше, рассказывая о том, что происходит в России», — подчеркнул Верзилов. 

Иностранное финансирование, если оно сопряжено с участием в политической деятельности является основанием для того, чтобы признать организацию «иностранным агентом».

В апреле СМИ — «иностранным агентом» была признана «Медуза», тогда же этот статус получило «Первое антикоррупционное СМИ». В мае этот статус был присвоен изданию VTimes — через месяц оно объявило о прекращении работы, объяснив это тем, что статус «иноагента» разрушает бизнес-модель СМИ, а также мешает общаться с ньюсмейкерами.

Как СМИ становятся «иностранными агентами»

Слушайте музыку, помогайте «Медузе»

Дать денег
Реклама