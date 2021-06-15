Комиссия Думы по делам об иностранном вмешательстве направила в «компетентные органы» сведения об иностранном финансировании «Медиазоны»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России получила данные об иностранном финансировании «Медиазоны», сообщил ее глава Василий Пискарев.

Эти данные, по словам Пискарева, депутаты уже передали в «компетентные органы».

Представленная информация об участии издания в политической деятельности и получении финансирования из-за рубежа заслуживает внимания и направлена нами в компетентные государственные органы для рассмотрения и принятия предусмотренных законом мер.

Пискарев пояснил, что в комиссию поступило обращение от Фонда защиты национальных ценностей, который предложил включить «Медиазону» в реестр «иностранных агентов».

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов заявил, что даже если издание признают «иностранным агентом», оно продолжит работу. «Даже если признают, „Медиазона“ будет работать так же, как и раньше. Мы уверены, что наши читатели будут поддерживать и подписываться на регулярные пожертвования только сильнее, а само издание будет исполнять свою работу все лучше и лучше, рассказывая о том, что происходит в России», — подчеркнул Верзилов.

Иностранное финансирование, если оно сопряжено с участием в политической деятельности является основанием для того, чтобы признать организацию «иностранным агентом».

В апреле СМИ — «иностранным агентом» была признана «Медуза», тогда же этот статус получило . В мае этот статус был присвоен изданию — через месяц оно объявило о прекращении работы, объяснив это тем, что статус «иноагента» разрушает бизнес-модель СМИ, а также мешает общаться с ньюсмейкерами.

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