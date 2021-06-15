Фонд защиты национальных ценностей потребовал признать «Медиазону» «иностранным агентом»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

потребовал признать «Медиазону» «иностранным агентом». Соответствующие предложения фонд отправил в Генпрокуратуру, Роскомнадзор и в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России.

Как написал основатель фонда Максим Шугалей, основанием для обращения стал «целый список публикаций, после которых не осталось сомнений в том, что журналисты „Медиазоны“ врут своим читателям о том, что на самом деле происходит в России». Он отметил, что «Медиазона» размещала на своих страницах материалы , и «Медузы», которые, как подчеркивает Шугалей, включены в реестр иностранных агентов, а также освещала и процесс над , «доказывая общественности их невиновность».

По данным Шугалея, «Медиазона» и ее журналисты также получали премии от фонда поддержки СМИ «Среда», признанного «иностранным агентом», и гранты из-за рубежа.

Обновлено. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов отметил, что в издании пока не знают, последуют ли какие-то действия властей после заявления Фонда защиты национальных ценностей, но «хорошо помнят, что „Медузу“ объявили „иностранным агентом“ после такого же (в тот раз не публичного) доноса». «Практика последних месяцев показывает, что в реестр под надуманным предлогом может попасть практически любое независимое издание — и даже отдельные люди (и даже не обязательно журналисты)», — написал Смирнов в своем телеграм-канале.

В апреле СМИ — «иностранным агентом» была признана «Медуза», тогда же этот статус получило . В мае этот статус был присвоен изданию — через месяц оно объявило о прекращении работы, поскольку ярлык «иноагента» разрушает бизнес-модель СМИ, а также мешает общаться с ньюсмейкерами.

Издание «Ротонда» пишет, что заявление Шугалея может быть частью его предвыборной кампании — по информации издания, он может возглавить список партии «Родина» на предстоящих выборах в заксобрание Санкт-Петербурга.

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