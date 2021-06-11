Фразу «Героям слава!» объявили официальным футбольным лозунгом сборной Украины после претензий УЕФА

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Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола единогласно утвердил 11 июня новые футбольные символы страны, сообщил в фейсбуке ее глава Андрей Павелко.

По его словам, теперь у ассоциации будет два герба: малый в виде трезубца с надписью «Ukraine» и большой в виде карты Украины с трезубцем в центре.

Также официальными лозунгами стали фразы «Слава Украине!» и «Героям слава!», которые, как отметил Павелко, уже много лет являются приветствием для украинских болельщиков на всех матчах сборной страны.

6 июня Павелко презентовал новую форму игроков сборной Украины по футболу, в которой спортсмены будут выступать на чемпионате Европы в июне-июле. На их футболках среди прочего изобразили контур карты Украины с изображением Крыма, Донецка и Луганска. Форму раскритиковали многие российские политики, а Российский футбольный союз пожаловался в УЕФА из-за «политических мотивов» на футболках украинской команды.

10 июня УЕФА потребовал, чтобы украинская сборная убрала «политический» лозунг с формы игроков — таковым признали только фразу «Героям слава!» Двойной лозунг «Слава Украине!» и «Героям слава!» активно использовали во время Майдана в 2014 году.

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