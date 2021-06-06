Глава Украинской ассоциации футбола показал форму, в которой украинцы выступят на чемпионате Европы. На ней изобразили Крым

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Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил в фейсбуке, что «сборная Украины выступит на в новой специальной форме».

На показанной форме изображена карта Украины с «Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и деревнями», заявил Павелко. На задней стороны футболок по-украински написано «Слава Украине!», а на изнаночной стороне — «Героям слава!», видно на фотографиях Павелко.

Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину.

Другие независимые источники не подтверждали эту информацию. На сайте Украинской ассоциации футбола информации о специальной форме футболистов нет. При этом днем ранее, 5 июня, в инстаграме ассоциации объявили о розыгрыше формы игроков сборной, которая отличается от той, что представил Павелко.

Сообщение о специальной форме украинских футболистов раскритиковал депутат Госдумы России Дмитрий Свищёв, который призвал УЕФА запретить эту форму. Сенатор Владимир Джабаров призвал УЕФА отреагировать на политизацию украинской формы, а сенатор Сергей Цеков заявил, что на форме разместили «нацистские лозунги». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем телеграме, что «украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого объявили о присоединении полуострова к России. За пределами РФ итоги референдума в Крыму не признали. Евросоюз, США и присоединившиеся к ним страны ввели санкции в отношении России, которые затем несколько раз ужесточали, в том числе из-за роли РФ в конфликте на востоке Украины.

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