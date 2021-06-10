УЕФА потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы фразу «Героям слава!»

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал, чтобы сборная Украины по футболу убрала «политический» лозунг с формы игроков, в которой те выступят на чемпионате Европы, сообщает AFP.

Речь идет о футболках футболистов, на задней стороне которых по-украински написано «Слава Украине!», а на изнаночной стороне — «Героям слава!». Этот двойной лозунг активно использовали во время Майдана в 2014 году. В УЕФА посчитали политическим лозунгом только фразу «Героям слава!».

Вот как это выглядело

Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение УЕФА, заявила, что родную страну нужно прославлять спортивными достижениями, «а не националистическими лозунгами».

6 июня глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил форму игроков сборной Украины по футболу, в которой спортсмены собирались выступить на чемпионате Европы в июне-июле. На футболках среди прочего изобразили контур карты Украины с изображением Крыма, Донецка и Луганска. Представленную форму раскритиковали многие российские политики, а Российский футбольный союз пожаловался в УЕФА из-за «политических мотивов» в форме украинской команды. Еще 7 июня в УЕФА официально говорили, что форма не нарушает регламента.

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