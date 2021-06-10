Крупнейший в мире производитель мяса JBS заплатил вымогателям 11 миллионов долларов. В кибератаке подозревали хакеров из России

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Американское подразделение бразильской компании JBS, являющейся крупнейшим производителем мяса в мире, заплатило атаковавшим его хакерам выкуп в размере 11 миллионов долларов.

«Это было очень трудное решение для нашей компании и меня лично. Однако мы посчитали, что оно должно быть принято для предотвращения любого потенциального риска для наших клиентов», — говорится в заявлении гендиректора JBS USA Андре Ногейра на сайте компании.

Когда именно и как был выплачен выкуп, в сообщении не говорится, но уточняется, что на момент оплаты большинство предприятий компании находились в рабочем состоянии.

В JBS подчеркнули, что на протяжении всего инцидента поддерживали связь с властями США, в том числе ФБР, которое назвало вымогателей «одной из самых изощренных киберпреступных группировок в мире».

Согласно предварительным результатам внутреннего расследования JBS, данные компании, ее клиентов и сотрудников не были скомпрометированы в результате хакерской атаки.

Компания JBS подверглась хакерской атаке 30 мая, из-за чего была нарушена работа предприятий компании в США, Канаде и Австралии.

В Белом доме заявили, что подозревают в атаке на JBS хакеров из России. По данным СМИ, это могла быть группировка REvil, также известная как Sodinokibi. Представители Москвы и Вашингтона заявили, что совместно расследуют инцидент по линии правоохранительных органов.

В начале мая американская трубопроводная компания Colonial Pipeline подверглась хакерской атаке. ФБР обвинило в ней группировку DarkSide, состоящую из выходцев из России. Компания восстановила работу своего трубопровода только через неделю. Сообщалось, что Colonial Pipeline выплатила вымогателям 4,4 миллиона долларов в биткоинах. Позже Минюст США заявил, что сумел вернуть 2,3 миллиона долларов из этой суммы.

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