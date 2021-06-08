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Минюст США вернул часть выкупа, заплаченного после хакерской атаки на трубопровод Colonial Pipeline

Источник: Министерство юстиции США

Министерство юстиции США конфисковало 63,7 биткоина (2,3 миллиона долларов), которые были выплачены хакерской группировке DarkSide после атаки на оператора американского трубопровода Colonial Pipeline.

«Выплата выкупа — это топливо, приводящее в движение механизмы цифрового вымогательства. И сегодня мы демонстрируем, что США будут использовать все доступные инструменты, чтобы сделать подобные атаки более дорогостоящими и менее выгодными для злоумышленников», — объявила заместитель генпрокурора США Лиза Монако.

Хакерская атака на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline была совершена 7 мая. Злоумышленники внедрили в компьютерную систему компании программу-вымогатель, из-за которой работа трубопровода была остановлена на неделю.

Через неделю, когда трубопровод возобновил работу, стало известно, что Colonial Pipeline выплатила хакерам 4,4 миллиона долларов в биткоинах.

Как сообщало ФБР, за атакой на Colonial Pipeline стоит хакерская группировка DarkSide, базирующаяся в Восточной Европе и состоящая из выходцев из России. 

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