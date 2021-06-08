«Левада-центр» сообщил о снижении протестных настроений россиян

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Социологи зафиксировали снижение протестных настроений россиян по сравнению с январем 2021 года. Об этом говорится в социологическом исследовании, подготовленном по итогам опроса, проведенного в мае.

28% опрошенных россиян сообщили, что считают возможными массовые протесты с политическими требованиями, еще 30% назвали вероятными протесты против падения уровня жизни и в защиту своих прав.

В «Левада-центре» отметили, что это заметно ниже, чем в январе, когда 43% россиян называли возможными протесты с политическими требованиями, а 45% — протесты с экономическими требованиями.

При этом с января незначительно выросло число тех, кто готов участвовать в протестах с экономическими требованиями — с 17% до 21%. Число тех, кто готов протестовать с политическими требованиями, выросло с 15% до 16%.

23 и 31 января в разных городах России и за рубежом прошли акции в поддержку политика Алексея Навального, задержанного после возвращения в Россию из Германии. По данным «ОВД-Инфо», на первой акции в российских городах задержали свыше 4000 человек, на второй — более 5600 человек. После протестных митингов возбудили около 100 уголовных дел в более чем 30 городах России.

Не устанем повторять Можно ли верить данным соцопросов?

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