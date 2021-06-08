Бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова обвинили в деятельности нежелательной организации

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Следственный комитет предъявил бывшему директору Андрею Пивоварову обвинение в .

Политик остается в СИЗО Краснодара, «поскольку ранее ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 31 июля», говорится в его телеграм-канале.

Андрея Пивоварова задержали 31 мая в аэропорту Санкт-Петербурга при вылете в Варшаву, а затем этапировали в Краснодар.

Основанием для возбуждения дела стал репост в фейсбуке в августе 2020 года, в котором содержалась просьба о финансовой помощи проекту «Объединенные демократы». Следствие считает, что Пивоваров сделал репост, «имея умысел на участие в деятельности нежелательной организации „Открытая Россия“».

В начале июня на Пивоварова также составили административный протокол из-за того, что он не внес в реестр «иностранных агентов» данные о созданной им организации .

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