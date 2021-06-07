На бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова завели административное дело из-за невнесения созданной им НКО в реестр «иноагентов»

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В отношении бывшего директора Андрея Пивоварова завели административное дело из-за того, что он не внес в реестр «иностранных агентов» данные о созданной им организации .

«Открытый Петербург» был учрежден в 2017 году и занимался просветительской деятельностью. В декабре 2020 года Минюст принудительно внес организацию в список НКО — «иностранных агентов».

Координатор «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова сообщила, что сейчас «Открытый Петербург» находится в стадии ликвидации; одновременно юристы пытаются оспорить в суде решение о внесении в реестр.

Протокол на Пивоварова был составлен 2 июня по части 1 статьи 19.34 КоАП (осуществление деятельности НКО, выполняющей функции иноагента, не включенной в реестр НКО, выполняющих функции иноагента). По этой статье бывшему директору «Открытой России» грозит до 300 000 рублей штрафа.

Пивоваров является обвиняемым по уголовному делу о сотрудничестве с «нежелательной организацией». Основанием для возбуждения дела стал репост в фейсбуке, в котором содеержалась просьба финансовой помощи проекту «Объединенные демократы». Следствие считает, что Пивоваров сделал репост, «имея умысел на участие в деятельности нежелательной организации „Открытая Россия“».

Пивоваров находится под арестом со 2 июня. Его задержали за два дня до этого в аэропорту Пулково — активиста вывели из салона самолета, который готовился к вылету в Варшаву.

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