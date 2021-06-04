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Путин пообещал малому и среднему бизнесу гарантии по кредитам через «Корпорацию МСП» 

Источник: Meduza

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, анонсировал новую для России форму поддержки малого и среднего бизнеса.

Путин предложил уже в 2021 году запустить новый механизм поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства — так называемое «зонтичное» предоставление поручительств.

Поручительства по кредитам для малого и среднего бизнеса в банках-партнерах будет давать один из российских институтов развития — «Корпорация МСП».

«По сути — [„Корпорация МСП“] возьмет на себя часть рисков малого и среднего бизнеса, сделает для них кредит более доступным», — заявил Путин.

По словам президента РФ, такой механизм поддержки малого и среднего бизнеса «позволит предпринимателям привлечь дополнительный ресурс на развитие не менее 600 миллиардов рублей до 2024 года».

Как в России поддерживают малый и средний бизнес

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