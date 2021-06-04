Обвиняемого в убийстве на почве гомофобии задержали после побега из суда

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Обвиняемый в убийстве на почве гомофобии Антон Бережной, который несколько дней назад ушел из зала суда, найден и взят под стражу. Его отправили в СИЗО до 4 августа. Об этом «Медиазоне» сообщили в Басманном суде Москвы, который рассматривает дело Бережного.

1 июня Бережной, находившийся под подпиской о невыезде, ушел из зала Басманного суда во время перерыва в заседании и не вернулся. При этом он оставил в суде свой паспорт. 2 июня Бережной был объявлен в розыск.

Бережного обвиняют в том, что в 2019 году на Курском вокзале он напал на двух мужчин, возвращавшихся из гей-клуба. Один из них получил легкое ножевое ранение, второй погиб на месте. Выживший позже говорил, что Бережной выкрикивал оскорбления по поводу сексуальной ориентации мужчин.

В феврале 2020 года коллегия присяжных Басманного суда Москвы признала Бережного невиновным в убийстве, но вынесла обвинительный вердикт по статье о побоях, по которой он также обвинялся. Бережной частично признал вину, заявив, что погибший сам упал на нож.

Прокуратура и представитель потерпевшей стороны пожаловались на вердикт присяжных, после чего Мосгорсуд отправил дело на новое рассмотрение.

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