В Москве подозреваемый в убийстве на почве гомофобии сбежал из суда

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Обвиняемый в убийстве на почве гомофобии Антон Бережной во время перерыва в заседании сбежал из Басманного районного суда, сообщают Baza и ЛГБТ-группа «Стимул» со ссылкой на адвоката Артема Лапова. Пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская также подтвердила эту информацию «Говорит Москва».

Заседание по делу Бережного перенесено на 2 июня. В суд, по словам Софинской, его собираются доставить принудительно.

По версии следствия, Антон Бережной летом 2019 года на Курском вокзале напал с ножом на Романа Едалова и Евгения Ефимова, возвращавшихся из гей-клуба. Ефимов был легко ранен, а ранения Едалова оказались смертельными. Ефимов рассказал, что нападение было связано с гомосексуальной ориентацией мужчин.

Первый раз суд рассмотрел дело Бережного в 2020 году. Подсудимый частично признал вину, заявив, что совершать убийство не планировал и что погибший сам упал на нож. Присяжные, признав его невиновным в убийстве (часть 1 статьи 105 УК), при этом вынесли обвинительный вердикт по второй вменяемой мужчине статье — о побоях (статья 116 УК). Мосгорсуд отправил дело на новое рассмотрение.

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