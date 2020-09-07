Мосгорсуд отменил оправдательный приговор подозреваемому в убийстве гея на Курском вокзале

Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение уголовное дело жителя Москвы Антона Бережного, ранее оправданного по обвинению в убийстве гея на Курском вокзале, сообщает «Новая газета».

В июне 2019 года Бережной напал с ножом ночью возле входа на вокзал на двух человек, возвращавшихся из гей-клуба. Один из них — Евгений Ефимов — получил легкое ножевое ранение, второй — Роман Едалов — погиб на месте. Ефимов позже рассказывал, что нападавший выкрикивал оскорбления по поводу сексуальной ориентации мужчин.

В феврале 2020 года коллегия присяжных Басманного суда Москвы признала Бережного невиновным в убийстве, но вынесла обвинительный вердикт по статье о побоях, по которой он также обвинялся. Сам подсудимый частично признал вину, заявив, что не планировал совершать убийство, а погибший сам упал на нож.

Мосгорсуд нашел основания для пересмотра вердикта после рассмотрения апелляционной жалобы прокуратуры и представителя потерпевшей стороны. «Уголовное дело передано на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе со стадии предварительного слушания», — цитирует газета пресс-службу суда.