В Москве суд присяжных оправдал мужчину, обвиняемого в убийстве гея на Курском вокзале

В Басманном суде Москвы присяжные оправдали мужчину, который обвинялся в убийстве гея на Курском вокзале. Об этом сообщает «Медиазона».

По версии следствия, Антон Бережной напал с ножом на двух человек, возвращавшихся из гей-клуба. Один из них получил легкое ранение, а второй умер на месте.

В ходе процесса обвиняемый частично признал вину, заявив, что совершать убийство не планировал и что погибший сам упал на нож. Присяжные, признав его невиновным в убийстве (часть 1 статьи 105 УК), при этом вынесли обвинительный вердикт по второй вменяемой мужчине статье — о побоях (статья 116 УК).

В ЛГБТ-сообществе считали, что нападение могло быть непосредственно связано с сексуальной ориентацией мужчин. «Были выкрики: „Пидорасы, сволочи“. И агрессия. С большой вероятностью это связано с ориентацией. Мы были в повседневной одежде. Как вариант, человек следил за нами. Мы шли от ночного клуба», — рассказал оставшийся в живых пострадавший.