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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что вопрос о причинах закрытия следует адресовать «спонсорам» издания. Об этом она заявила 3 июня во время мероприятия, посвященного СМИ-«иностранным агентам», на Петербургском международном экономическом форуме.

«Я просто не в курсе этой ситуации, не знаю, что такое VTimes, не знаю, какая у них финансовая ситуация была до этого. Но вы же сказали, что это чисто финансовый вопрос, правильно?» — уточнила Захарова, отвечая на вопрос журналистки RTVI Марианны Минскер.

Та пояснила, что редакция VTimes обосновала решение о своем закрытии тем, что статус СМИ-«иноагента» разрушает бизнес-модель издания и создает риски уголовного преследования для сотрудников. На что Захарова ответила:

Они являются СМИ. Их никто не закрывал. Вы сказали, что у них финансовые проблемы. Из-за чего? У них спонсоры ушли? Так задайте вопрос спонсорам, почему они не хотят финансировать это СМИ. Может, их смущает, что у этого СМИ есть некие иные источники доходов, которые они теперь обязаны будут предъявить всему миру. Может быть, спонсоры не хотят ассоциироваться с этими источниками доходов. Это вопрос финансов, имиджа, но это не вопрос того, что государство каким-то образом ограничивает деятельность этого СМИ. Они могут работать совершенно спокойно.

VTimes создали в июле 2020 года журналисты «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против действий нового руководства газеты. Советником VTimes стал медиаменеджер Дерк Сауэр, который в 1999 году вместе с The Wall Street Journal и Financial Times основал «Ведомости».

Минюст России включил VTimes в список СМИ — «иностранных агентов» 14 мая 2021 года.

Утром 3 июня редакция VTimes объявила, что с 12 июня прекратит работу. Редакция заявила, что после получения статуса СМИ-«иноагента» изучила семь сценариев развития ситуации, и каждый из них предполагает риск уголовного преследования сотрудников издания с возможностью лишения свободы. Также редакция добавила, что спикеры отказываются давать комментарии СМИ-«иноагенту», рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с ним, а пожертвований читателей «недостаточно, чтобы финансировать издание качественного медиа».

23 апреля 2021 года в список СМИ-«иноагентов» попала «Медуза». Это лишило издание практически всех рекламодателей. «Медуза» запустила сбор пожертвований от читателей.

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