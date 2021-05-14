Минюст внес издание VTimes в список «СМИ-иноагентов»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Министерство юстиции РФ объявило о внесении издания VTimes в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции «иностранного агента».

14 мая 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса «VTimes.io».

Как отмечает само издание, ни VTimes, ни фонд Stichting 2 Oktober не являются СМИ ни в одной из юрисдикций. VTimes направило запрос в Минюст.

Издание VTimes было создано в конце июля 2020 года журналистами «Ведомостей», уволившимися в знак протеста против действий нового руководства газеты. Советником нового проекта стал медиаменеджер Дерк Сауэр, который в 1999 году совместно с The Wall Street Journal и Financial Times основал «Ведомости».

Весной 2020 года новым владельцем «Ведомостей» стал издатель «ФедералПресс» Иван Еремин, а главным редактором — Андрей Шмаров. Редакция обвинила Шмарова в цензуре из-за вмешательства в уже опубликованные материалы, после чего газету покинула часть сотрудников, включая пятерых заместителей главреда.

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