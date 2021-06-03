Компания бывшего президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова подала к РБК иск на 500 миллионов рублей

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Независимая нефтегазовая компания (ННК), подконтрольная бывшему президенту компании «Роснефть» Эдуарду Худайнатову, подала к РБК иск на 500 миллионов рублей. 2 июня Арбитражный суд Москвы провел по нему предварительное заседание, сообщает РБК.

Поводом для иска стала статья РБК, опубликованная в декабре 2020 года. В ней говорилось, что «Роснефть» купит у «Нефтегазхолдинга» — другой компании Худайнатова — Пайяхское месторождение нефти на Таймыре, а «Нефтегазхолдинг» сможет претендовать на доли в шести действующих проектах «Роснефти».

Представителей Худайнатова не устроила фраза из статьи о том, что в случае покупки долей во всех шести активах «Нефтегазхолдинг» «сможет увеличить производство более чем в десять раз». Также у них возникли претензии к цитате о том, что «цена продажи активов будет достаточно низкой — 1-2 доллара за баррель запасов». Она создает «негативный образ ННК», поскольку подразумевает передачу «перспективного» Пайяхского месторождения в обмен на «истощенные бесперспективные месторождения», говорится в иске.

Руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев, комментируя иск, заявил, что издание уверено в достоверности и объективности опубликованной информации.

Через два месяца после выхода статьи РБК «Роснефть» выпустила годовой отчет, из которого стало известно, что компания купила у ННК 100% компании «Таймырнефтегаз» (владеет лицензией на Пайяхское месторождение нефти), а взамен договорилась отдать ННК свои так называемые и заплатить 9,6 миллиарда долларов.

«Роснефть» и лично ее руководитель Игорь Сечин не раз судились с российскими СМИ — и часто добивались от них опровержений и извинений. Например, в 2020 году «Роснефть» потребовала от РБК 43 миллиарда рублей из-за статьи о схеме продажи венесуэльских активов компании, но отозвала иск после извинений издания.

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