Life сообщил, что у Дмитрия Гудкова нашли боевые патроны и снаряд. Жена политика назвала это ложью

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При обыске в одной из квартир политика Дмитрия Гудкова, задержанного накануне по делу о причинении имущественного вреда, нашли боевые патроны и снаряд. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном приобретении и хранении боеприпасов, сообщил телеграм-канал Life Shot.

Жена Дмитрия Гудкова Валерия написала в фейсбуке, что это ложь.

Патроны были найдены в доме [отца Дмитрия] Геннадия Гудкова, они от его наградного оружия, на которое есть все документы, Дмитрий ни к дому, ни к оружию отношения не имеет. Деталь: так как Геннадий Гудков находится за границей, лицензия была просрочена на три месяца, сейчас она на переоформлении. Ни о каком уголовном деле не может идти речи.

Валерия Гудкова добавила, что из их дома были изъяты только блокнот и папка с документами.

О том, что патроны нашли в квартире Геннадия Гудкова, также сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Утром 1 июня у Дмитрия Гудкова начались обыски. Затем политика увезли на допрос в МВД. Вечером стало известно, что он задержан как подозреваемый по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Как подозреваемая также была задержана тетя политика Ирина Ермилова.

Уголовное дело против Гудкова и его тети возбудили из-за неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения, которое в 2015-2017 годах снимала «Сектор-2А», возглавляемая Ермиловой. Потерпевшим по делу проходит департамент городского имущества Москвы, которому принадлежит помещение. Гудков заявил, что никак не связан с фирмой «Спектр-2А».

Политик находится в изоляторе временного содержания на Петровке. Планируется, что меру пресечения ему изберут 2 июня.

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