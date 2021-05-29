Для чеченца, подравшегося с полицейскими на митинге за Навального, запросили пять лет колонии. Его судят под другой фамилией

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Прокуратура запросила пять лет колонии общего режима для чеченца Сайд-Мухамада Джумаева, обвиняемого в применении насилия к представителям власти. Об этом РБК заявили в пресс-службе Тверского районного суда Москвы.

Как пишет «Медиазона», Джумаева судят под другой фамилией — Мархиев. Это фамилия его матери, рассказала изданию тетя молодого человека. «Фортанга» сообщала, что родители Джумаева развелись, когда он был еще ребенком. Его воспитывала мать, уроженка Ингушетии Лиза Мархиева.

Сайд-Мухамад Джумаев получил известность после видео с акции в поддержку политика Алексея Навального, прошедшей 23 января в Москве. На видео молодой человек вступает в рукопашный бой с пятью-шестью омоновцами. Они в ответ бьют его дубинками.

После акции Джумаева объявили в федеральный розыск. Советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов опубликовал в инстаграме обращение к Джумаеву, в котором призвал его выйти на связь и предложил помощь. Джумаева задержали в Псковской области 28 января.

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