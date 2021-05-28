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В Минздраве РФ решили отказаться от испытаний комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник V»

Источник: Фармвестник

Этический комитет министерства здравоохранения России не одобрил клиническое исследование комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник V». Соответствующий документ оказался в распоряжении «Фармвестника».

Официально AstraZeneca уведомления от российской стороны об отказе от испытаний пока не получала, сообщили изданию представители компании.

Минздрав пока не ответил на запрос, с чем связано такое решение.

О планах провести клинические испытания совместного применения вакцин компании AstraZeneca и НИЦ имени Гамалеи было объявлено в декабре 2020 года. Исследование, по данным «Фармвестника», собирались проводить в Беларуси шести центрах России. 

В марте во многих странах Европы приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за случаев тромбоза у пациентов, сделавших прививку. В апреле Европейское агентство лекарственных средств заявило, что связь между вакциной и образованием тромбов действительно есть, но речь идет о крайне редком побочном эффекте и использование AstraZeneca можно продолжить.

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