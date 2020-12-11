AstraZeneca и создатели «Спутника V» протестируют совместное использование своих вакцин

Компания AstraZeneca и НИЦ имени Гамалеи договорились провести клинические исследования комбинации своих вакцин — AZD1222 и «Спутника V». Как сообщила AstraZeneca на своем сайте:

«Исследование разных режимов применения вакцин необходимо для того, чтобы оценить возможность создания более гибких программ вакцинации, которые дадут врачам широкий выбор подходов к профилактике заболевания. Комбинации различных вакцин потенциально могут вызвать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ»

Испытания будут проводиться на группе добровольцев от 18 лет и старше.

Создатели «Спутника V» подтвердили тестирование совместного применения вакцин, указав, что договориться об этом удалось в твиттере.

AstraZeneca разрабатывает вакцину от COVID-19 вместе с Оксфордским университетом.

AZD1222 и «Спутник V» — векторные вакцины, в которых для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса — вектор. В случае «Спутника» это два аденовируса человека (тип 26 и тип 5), в случае AZD1222 — аденовирус шимпанзе (ChAdOx1). Во всех случаях векторы не способны размножаться в теле человека.

AstraZeneca сообщала о предварительных анализах эффективности своей вакцины от коронавируса, оценив ее в 90% для одной из групп добровольцев, и в 62% для другой. Разработчики «Спутника V» на основе первых данных о 39 заболевших оценили эффективность своей вакцины в 95%.

Власти России в начале декабря объявили о начале масштабной вакцинации «Спутником V». В Москве прививка стала доступна для определенных категорий жителей с 5 декабря.

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