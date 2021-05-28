РБК: европейским авиакомпаниям разрешат летать в Россию в обход Беларуси

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В ближайшее время российские власти разрешат европейским авиакомпаниям летать в Россию по альтернативным маршрутам, в обход Беларуси. Об этом сообщил источник РБК.

Задержка с выдачей таких разрешений связана с необходимостью проработать обновленные маршруты для авиалайнеров, добавил собеседник издания.

Источник Forbes также объяснил задержку с разрешениями на прием европейских рейсов техническими причинами: их новые маршруты не успели согласовать.

26 и 27 мая французская авиакомпания Air France вынуждена была отменить свой рейс из Парижа в Москву, поскольку Россия не согласовала изменение маршрута в обход Беларуси.

27 мая по этой же причине был отменен рейс Austrian Airlines из Вены в Москву. Австрия потребовала от России объяснений из-за этого инцидента.

По данным сервиса Flightradar, некоторые другие европейские авиакомпании, летевшие в обход Беларуси 26 мая и 27 мая, смогли пересечь воздушное пространство России.

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