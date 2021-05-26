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Французская авиакомпания Air France отменила рейс AF1154 Париж—Москва, который должен был лететь в Россию по новому маршруту — в обход территории Беларуси. Самолет не получил разрешения на вход в воздушное пространство России. Информацию об этом «Новой газете» подтвердил офис Air France.

Ранее об отмене рейса сообщил российский теннисист Евгений Кафельников со ссылкой на своего знакомого, который должен был лететь на этом самолете. «Сотрудники [Air France] сказали, что РФ не дала разрешения на пролёт по новому коридору», — написал Кафельников в твиттере.

Пассажирка рейса Мишель Синдюкова передала «Новой газете» видеозаписи объявлений экипажа самолета. «Нет разрешения войти в воздушное пространство Российской Федерации до сих пор», — обратился пилот к пассажирам на одной из записей. Синдюкова добавила, что экипаж связал произошедшее с прекращением полетов Air France через Беларусь.

По информации Кафельникова, пассажиры ожидали вылета три часа. В итоге рейс отменили. Он был перенесен с 26 на 27 мая.

В офисе Air France «Новой газете» подтвердили, что рейс пришлось отменить из-за «технических причин», связанных с обходом воздушного пространства Беларуси, «что потребовало получение нового разрешения на заход в воздушное пространство России от российских властей».

Согласно данным сервиса Flightradar, другие рейсы Air France и других авиакомпаний, летевшие в обход Беларуси 26 мая, смогли пересечь воздушное пространство России.

26 мая самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», летевший из Минска в Барселону, не смог пересечь воздушное пространство Польши и вернулся в аэропорт вылета. В авиакомпании заявили, что это было связано с тем, что Франция отказалась пропустить самолет в свое воздушное пространство.

С 24 мая Франция и еще несколько европейских стран приостановили разрешение на полеты «Белавиа». Это произошло после того, как 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске, а двух пассажиров рейса — белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали.

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