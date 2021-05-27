Рейс из Парижа в Москву в обход Белоруссии отменили второй день подряд. Рейс из Вены тоже отменен

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Рейс авиакомпании Air France из Парижа в Москву, который планировался на 27 мая по маршруту в обход воздушного пространства Белоруссии, отменен. Об этом сообщает «Интерфакс».

Источник агентства, знакомый с подготовкой рейса, напомнил, что формально регулярное авиасообщение между Францией и Россией не возобновлено, поэтому каждый рейс «выполняется не автоматически в соответствии с утвержденным расписанием, а требует отдельного согласования с российскими авиавластями».

Также рейс из Вены в Москву 27 мая отменила авиакомпания Austrian.

Рейс AF1154 Париж — Москва также отменяли 26 мая, это произошло, когда пассажиры уже сидели в салоне самолета. Авиакомпания сообщила, что не получила разрешения на вход в воздушное пространство России. При этом другие рейсы самой Air France и других авиакомпаний, летевшие в обход Белоруссии в тот день, такие разрешения получили.

С 24 мая несколько европейских стран закрыли свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании «Белавиа», а своим перевозчикам запретили или не рекомендовали летать над Белоруссией. Это произошло из-за вынужденной в Минске самолета Ryanair.

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