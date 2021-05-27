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Министерство иностранных дел Австрии потребовало от России разъяснений из-за отказа выдать рейсу авиакомпании Austrian Airlines из Вены в Москву разрешение на полет по новому маршруту в обход Беларуси. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление австрийского МИДа.

Мы призываем Россию немедленно прояснить ситуацию и больше не мешать свободному авиасообщению между Россией и Европой. Это как в австрийских, так и в российских интересах — чтобы все полеты в и через Россию и дальше проходили без проблем.

В австрийском внешнеполитическом ведомстве добавили, что не понимают российскую реакцию и сообщили об этом послу РФ. «Австрийский посол в Москве также выразил эту позицию в России», — сказали в МИДе Австрии.

Днем 27 мая рейс Austrian Airlines из Вены в Москву был отменен, поскольку Россия не согласовала авиакомпании изменение маршрута в обход Беларуси. По этой же причине французская Air France вынуждена была два дня подряд переносить свой рейс из Парижа в Москву.

С 24 мая ряд европейских стран закрыли свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании «Белавиа», а своим перевозчикам не рекомендовали или запретили летать над Беларусью. Это произошло из-за в Минске самолета Ryanair.

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