В Москве и Красноярске пришли с обысками к членам Либертарианской партии

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Сотрудники правоохранительных органов проводят 27 мая обыски у членов незарегистрированной Либертарианской партии России.

Как сообщается в твиттере партии, в Москве силовики пришли к члену федерального совета ЛПР Игорю Ефремову, а также в квартиру бывшего пресс-секретаря партии Александра Гуда. Там находились его друзья.

Еще один обыск проходит у родителей заместителя председателя ЛПР Ивана Чинарова. В Красноярске полиция пришла к члену местного отделения партии Илье Даниленко.

По сведениям активистов, обыски связаны с уголовным делом о перекрытии дорог на акциях в поддержку Алексея Навального.

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