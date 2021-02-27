Метро Москвы и «Мосгортранс» стали потерпевшими по делу о перекрытии дорог на акции 23 января. Они оценили ущерб в 2,7 миллиона рублей

ГУП «Московский метрополитен» и ГУП «Мосгортранс» стали потерпевшими по по делу о перекрытии дорог на акции в поддержку Алексея Навального в Москве 23 января. Об этом «МБХ медиа» сообщил адвокат Дмитрий Захватов. Он представляет интересы подозреваемого, члена Либертарианской партии Глеба Марьясова, пишет «Новая газета».

«Московский метрополитен» и «Мосгортранс» оценивают свой ущерб в 1 541 148 рублей и 1 165 852 рублей соответственно. Метрополитен заявил, что ущерб складывается из оплаты труда сотрудников, которых вызвали на работу в выходной день. «Мосгортранс» сослался на вынужденную задержку и невыполнение рейсов, а также на «предоставление подвижного состава для охраны общественного порядка».

Дело о перекрытии улиц во время московской акции за Навального было возбуждено 24 января по статье 267 УК РФ (Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). Секретарь красноярского отделения незарегистрированной Либертарианской партии России Глеб Марьясов пока является единственным фигурантом дела. 24 февраля суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

23 января прошла первая из серии акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого задержали 17 января после возвращения из Германии. Также акции за Навального состоялись 31 января, 2 и 14 февраля. По данным «ОВД-Инфо», в связи с протестами были задержаны около 11 тысяч человек.

Ранее «Московский метрополитен» и «Мосгортранс» отсудили у соратников Навального более полутора миллионов рублей из-за в связи с выборами в Мосгордуму летом 2019 года.