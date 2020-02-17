Московское метро отсудило у Соболь и Албурова 311 тысяч рублей из-за митинга 3 августа

Симоновский суд Москвы взыскал с оппозиционеров Любови Соболь и Георгия Албурова 311 тысяч рублей по иску московского метро из-за митинга 3 августа. Об этом сообщает «Интерфакс».

После в центре Москвы в июле-августе 2019 года иски к их организаторам кроме метрополитена подали «Мосгортранс», «Автодор», ресторан «Армения», служба такси. Истцы утверждали, что понесли убытки из-за перекрытых улиц. Общая сумма исков превышала 14 миллионов рублей. Также заявления подавали МВД и Росгвардия.

В декабре с Албурова и Соболь взыскали полтора миллиона рублей по иску «Автодора», в сентябре — 1,2 миллиона в пользу «Мосгортранса».